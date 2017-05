Handtasche aus Auto gestohlen Polizei bittet um Hinweise zu einem Einbruch in ein Auto.

Aalen. Am Donnerstagabend wurde an einem geparkten Auto die Scheibe der Beifahrertüre mit einem Stein eingeschlagen, während der Wagen zwischen 20 Uhr und 20.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Alten Heidenheimer Straße abgestellt war. Aus dem Innenraum wurde eine Handtasche, in der sich die Geldbörse mit Bargeld und viele Bank- und Berechtigungskarten befanden entwendet. Zudem erbeutete der Dieb eine weitere Brieftasche aus einem Ablagefach, mit verschiedenen Ausweisen. Die Polizei in Aalen nimmt mögliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (07361) 5240 entgegen.

