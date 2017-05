Von Alkier übernimmt das Protokoll Verpflichtung Sabine von Alkier übernimmt nach zwei Jahren Vakanz das Amt der Protokollführerin im Ortschaftsrat Hülen. Doris Weber

Verpflichter: Andreas Walter, Sabine von Alkier und Andrea Schnele (v.l.). Foto: we

Lauchheim-Hülen. Zwei Jahre mussten die Ortschaftsräte in Hülen während ihrer Sitzungen selbst zum Füller greifen. Nun nicht mehr. Sabine von Alkier wohnt seit mehr als 20 Jahren in Hülen und ist von Beruf Vertriebs- und Marketingassistentin. Sie gehörte in den Jahren 2004 bis 2009 selbst dem Ortschaftsrat an, als Hülen Sieger des Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ wurde. Bürgermeisterin Andrea Schnele nahm mit Ortsvorsteher Andreas Walter die Verpflichtung von Sabine von Alkier vor.

