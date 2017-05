71-jährige Frau weiterhin vermisst

Heubach. Auch bis Samstagmittag wurde die 71-jährige Frau, die seit Donnerstag in heubach vermisst wird, nicht gefunden. "Keine neuen Erkenntnisse" meldete der Polizeiführer vom Dienst kurz vor 13 Uhr auf Anfrage. Außer im Rahmen der Streifenfahrten gebe es derzeit auch keine Suchaktivitäten. Alle in Betracht kommenden Möglichkeiten seien ausgeschöpft worden. "Wir hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung", sagt der Polizeiführer. Sollte da was kommen, werde die Suche wieder aufgenommen.

Die Frau wird seit Donnerstagabend aus dem Demenzzentrum an der Alten Steige in Heubach vermisst. Sie gilt aufgrund einer Erkrankung als orientierungslos. Da die Frau körperlich gesund ist und auch zu Fuß wohl große Strecken zurücklegen kann, wurden noch am Abend der Polizeihubschrauber und ein Mantrailer-Suchhund in die Fahndung einbezogen. Zudem ist der Frau ihre Hilfslosigkeit von außen nicht ohne weiteres anzusehen, so dass die Möglichkeit besteht, dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Die Frau hat ein altersentsprechendes Aussehen, ist 1,65 Meter groß, von normaler Statur und hat kurze, graue Haare. Sie ist bekleidet mit einer weißen, gestreiften Hose und trug einen rot-schwarz gestreiften Pullover, der als Schlafanzugoberteil genutzt wurde. Zudem rote Gummi-Schuhe der Marke Crocs. Hinweise auf die Frau, auch Beobachtungen aus der Nacht, nimmt die Polizei in Heubach unter der Telefonnummer (07173) 8776 entgegen. Aktuelle Beobachtungen können über die Notrufnummer 110 an die Polizei gemeldet werden.

An der Suche waren neben der Suchhundestaffel der malteser auch Mitglieder der Gmünder Bergwacht beteiligt. Für die Bergwacht Schwäbisch Gmünd endete der Einsatz am Freitagabend, nachdem alle Gebiete abgesucht wurden, für die die Bergwacht benötigt wird. Insgesamt waren 23 ehrenamtliche Kräfte der Bergwacht eingesetzt, 42 Mitglieder der - Rettungshundestaffeln (Malteser Schwäbisch Gmünd, DRK Heidenheim, Bundesrettungshundestaffel Heidenheim) und 17 Rettungshunde eingesetzt. Wolfgang Fischer