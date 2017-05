Wer hat den Unfallverursacher gesehen?

Ellwangen. Die Polizei sucht die Autofahrerin bzw. den Autofahrer, der am Donnerstag auf dem Ellwanger Marktplatz zwischen 14.15 und 16 Uhr einen dort geparkten Ford angefahren hat. Obwohl ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden ist, fuhr der Unfallverursacher einfach davon, teilt die Polizei mit. An dem beschädigten Auto konnte grüner Fahrzeuglack gesichert werden. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

