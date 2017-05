Drei Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Ellwangen. Ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro ist am Freitag gegen 17.30 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Fayencestraße in Ellwangen entstanden. Nach Mitteilung der Polizei erkannte der Fahrer eines Kleinlasters zu spät, dass sich vor ihm der Verkehr am geschlossenen Bahnübergang staute. Deshalb konnte er nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf einen vor ihm bereits stehenden VW Golf auf. Der Golf wurde von dem Kleinlaster noch auf einen vor ihm stehenden Audi geschoben.

