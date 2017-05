Auf dem Sparkassenplatz brodelt's und dampft's zum ersten Mal

Großes Frühlingsaktionswochenende in der Aalener City bei strahlendem Sonnenschein und mit einer Premiere: Erstmals ist der neue Sparkassenplatz (vormals Ellwanger Torplatz) bespielt. 19 rollende Straßenküchen mit originellem Aufbau, sogenannte Food-Trucks, versorgen die Besucherinnen und Besucher der Innenstadt mit frisch und herzhaft zubereiteten Speisen - angefangen von Hamburgern aller Geschmacksrichtungen, über Steaks bis hin zu Waffeln, Dennede oder Kartoffelspiralen. Neben Food-Truck-Festival-Veranstalter Fabian Maier von Hellfire Concerts strahlt am Samstagmittag auch Aalens Citymanager Reinhard Skusa über die gelungene Premiere auf dem Sparkassenplatz. Die Anspannung jedenfalls scheint von ihm abgefallen. Denn die Anschlüsse funktionieren, die Versorgung mit Wasser und Strom klappt prima. "So muss ein Bouevard funktionieren", jubelt Reinhard Skusa und freut sich über die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die auf Schrannen und in Liegestühlen sitzend die warme Frühlingssonne genießen.

Wer das Food-Truck-Festival noch besuchen möchte - bitteschön: "Heute, am Samstag, bewirten wir unsere Besucher open end und morgen, am verkaufsoffenen Sonntag, ab 11.30 Uhr", sagt Fabian Maier.

Morgen, Sonntag, haben die Aalener Geschäfte von 13 bis 18 Uhr zum Verkauf geöffnet. Derweil findet man auch auf dem italienischen Markt heute und morgen auf dem Spritzenhausplatz Leckeres für den Gaumen aus Bella Italia. Und wer's noch ein bisschen bunter und flotter mag, der ist auf dem Aalener Frühlingsfest im Greut richtig. Nicht vergessen: Heute, Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, wird auf dem Frühlingsfest im Greut das große Brillantfeuerwerk gezündet. Ulrike Wilpert/Fotos: Peter Hageneder