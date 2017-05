FCN unterliegt in Backnang Fußball, Verbandsliga Der FC Normannia Gmünd hat gegen die TSG Backnang 1:2 verloren.

Keine Punkte holte der FCN in Backnang. Die Molinari-Elf musste sich mit 1:2 geschlagen geben. Dabei gingen die Ostälbler bereits in der 9. Spielminuten in Führung. Simon Knecht markierte den Führungstreffer. Doch diee Führung währte nicht einmal bis zur Halbzeit, Backnang gelang in der 27. Minute der Ausgleich. In der 58. machten die Hausherren dann mit dem Treffer zur 2:1-Führung alles klar, der FCN kam nicht mehr heran.

