Scheune brennt - 35.000 Euro Schaden

Wie die Polizei am heutigen Sonntag, gegen 15.30 Uhr mitteilte, war eine Scheune, entlang der B 290, Höhe Kreisstraße 3225, auf Höhe Rainau-Schwabsberg, in Brand geraten. Feuerwehren waren und sind in großem Aufgebot vor Ort und haben den Brand im Griff. Laut Polizei ist die Brandursache unklar. Verletzt wurde niemenand. Den Sachschaden am Gebäude beziffert die Polizei derzeit auf rund 20.000 Euro. Im Gebäude standen zwei Traktoren. Der Schaden an diesen liege bei rund 15.000 Euro, heißt es auf Seiten der Polizei.

© Schwäbische Post 07.05.2017 16:50