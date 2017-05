Der Ostalb-Morgen

6.40: Mehr Wolken als Sonne. Wie das Wetter ansonsten wird, das weiß Wetterbeobachter Tim Abramowski

6.19: Laut Bahn AG sind die Züge in Richtung von Aalen über Schwäbisch Gmünd in Richtung Stuttgart sowie von Aalen nach Ulm pünktlich.

6.12: Der Verkehr auf der A 7 von Aalen in Richtung Heidenheim wird allmählich dichter. Ansonsten ist es noch ruhig auf den Straßen in der Region.

6.05 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jürgen Steck fasst alles rund um Verkehr, Wetter und weitere wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.