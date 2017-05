Vandalen unterwegs in Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd. Am Sonntagmorgen wurde festgestellt, dass vermutlich in der Nacht Vandalen in der Bocksgasse aus neun Blumentöpfen die Bepflanzung herausrissen und dadurch beschädigten hatten. Hinweise auf die Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon (07171) 3580.

