Mutmaßliche Einbrecher geschnappt Nachbar hat gut aufgepasst

Symbolfoto: SP-Archiv

Jagstzell. Weil ein Nachbar gut aufgepasst hat, konnte die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher schnappen. Gegen 14.50 Uhr am Samstagmittag schlich sich ein Mann über die Hintereingangstüre in ein Haus in der Rosenberger Straße. Im Haus wurde der Mann jedoch von der Bewohnerin und einem aufmerksamen Nachbarn, der hinzu gekommen war, angetroffen und des Hauses verwiesen, berichtet die Polizei. Der Nachbar folgte dem Mann, wobei er beobachtete, wie dieser in einen am Bahnhof abgestellten grauen Renault einstieg. Auch ein zweiter Mann stieg in das Fahrzeug ein. Anschließend fuhr das Fahrzeug Richtung Crailsheim davon. Der Zeuge konnte der Polizei das Kennzeichen des Pkw übergeben. Die konnte das Fahrzeug kurz vor Crailsheim anhalten und die beiden Insassen überprüfen. Bei den beiden Männern handelt es sich um zwei 27 und 31 Jahre alte Rumänen.

© Schwäbische Post 08.05.2017 09:56

