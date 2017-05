8000 Euro teures Rad gestohlen



Wenn nur noch das Fahrradschloss da ist ... Symbolfoto: SP-Archiv



Aalen. In Aalen wurde ein sehr teures Mountainbike gestohlen. Zwischen Samstagmittag, 14 Uhr, und Sonntagmorgen, 10 Uhr, entwendeten Unbekannte aus den Kellerräumen eines Beherbergungsbetriebes im Bereich des Sparkassenplatzes/Reichstädter Straße ein hochwertiges Mountainbike im Wert von rund 8000 Euro. Es handelt sich dabei um eine Sonderanfertigung des Herstellers Rosebikes, Modell Psychopath, mit einer gelb/grünen Sonderlackierung, das im freien Handel so nicht käuflich ist. Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des auffälligen Profi-Mountainbikes nimmt das Polizeirevier in Aalen, Tel.: (07361) 5240 entgegen.

zurück © Schwäbische Post 08.05.2017 10:15

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte