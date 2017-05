Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Aalen. Zwischen 21.30 und 22.20 Uhr am Montagabend schlug ein Unbekannter die Seitenscheibe eines Audi A3 ein, der auf dem Parkplatz der IG-Metall in der Friedrichstraße geparkt war. Aus dem Fahrzeug entwendete der Täter eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Umhängetasche, in der sich hauptsächlich Schulmaterial befand. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf rund 100 Euro geschätzt; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: (07361) 5240.

