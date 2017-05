Weitere Farbschmierereien in Wasseralfingen

Nachdem bereits am Montag fremdenfeindliche Schmierereien am Wasseralfinger Schloss festgestellt wurden, wurde im Laufe des Montags eine weitere Schmiererei entdeckt.

Vermutlich derselbe Täter beschmierte laut Polizei vermutlich in der Nacht auf Montag das Schild der Aalener Städtepartnerschaften im Bereich des Kreisverkehrs am Ortseingang in der Ellwanger Straße. Dabei wurden der Schriftzug der Partnerstadt Antakya geschwärzt, zwei Hakenkreuze und ein Schriftzug aufgesprüht. Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass der Unbekannte den Schutz der Dunkelheit ausnutzt. Konkrete Hinweise auf den Täter liegen nach wie vor nicht vor.

Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe. Dabei sind nicht nur Beobachtungen von Belang, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Tatausführung selbst stehen. Vielmehr werden auch Hinweise bezüglich verdächtig erscheinender Einzelpersonen oder Gruppen, die sich an Treffpunkten aufhalten, erbeten. Von Belang ist auch, wenn jemand mit Farbsprühdosen gesehen wird oder wenn jemand auffällt, der Farbe an den Händen oder der Kleidung aufweist. Auch weggeworfene Sprühdosen können von Interesse sein. In einem solchen Fall sollte man die Dose liegen lassen und sehr zeitnah die Polizei verständigen.

Hinweise werden vom Polizeiposten Wasseralfingen unter Telefon (07361) 97960 entgegen genommen.