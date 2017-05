Elmer ist umgezogen Handel Zweirad-Geschäft verkauft nun in der Heidenheimer Straße 104. ls/Foto: ls

Von links: Uwe Rücker, Ingrid Elmer und Bürgermeister Peter Traub. Foto: ls

Oberkochen. „Zweirad-Elmer“ ist von der Aalener Straße in die ehemaligen OWEMA-Räume in der Heidenheimer Straße 104 umgezogen. Am verkaufsoffenen Sonntag wurde Eröffnung gefeiert. Bürgermeister Peter Traub wünschte Ingrid Elmer und Uwe Rücker viel Erfolg. Die Betriebsfläche wurde beträchtlich erweitert. Auf über 300 Quadratmetern bietet „Zweirad-Elmer“ Fahrräder, E-Bikes, Zubehör und Reparatur-Service.

