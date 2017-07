Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Der Bau der Neresheimer Kita kommt gut voran. Bald haben die Kleinen wieder viel Platz zum Spielen. Am Donnerstag gab's eine informative Baubegehung im Sohlweg.

7.50 Uhr: Die Kritik an der Remsbahn aus dem Ostalbkreis verstärkt sich. Auch Landkreis und Verkehrsministerium bemängeln laut SWR die zahlreichen Zugausfälle - 35 waren es in der vergangenen Woche. Die DB Region verliert die Remsbahn ab 2019 an den privaten Anbieter Go-Ahead.

7.15 Uhr: Die Filiale von Charles Vögele in Giengen ist geschlossen, die in Heidenheim bleibt zunächst bestehen. Das meldet die "Heidenheimer Zeitung". Der Schweizer Modekonzern hat einen großen Teil seines deutschen Filialnetzes verkauft. Das seit 2008 unterm Dach des Schnaitheimer Lebensmittelmarktes Kaufland angesiedelte Modecenter mit seinem achtköpfigen Personalstamm wird demnach unverändert weiterführt, schreibt die "Heidenheimer Zeitung".

7 Uhr: Nach dem von Bosch AS in Gmünd verursachten Produktionsausfall bei BMW fordert der Münchner Autokonzern nun nach Informationen der "Stuttgarter Zeitung" Schadenersatz von Bosch. Angeblich geht es um Millionenbeträge.

6.40 Uhr: Noch ein Zugausfall: Die Fahrt des IC 2065 mit Abfahrt um 10.07 Uhr in Stuttgart in Richtung Aalen nach Nürnberg fällt laut Bahninformationen ebenfalls aus.

6.36 Uhr: Achtung Bahnfahrer! Zugausfall! Der RE 19418 mit Abfahrt um 7.06 Uhr in Richtung Stuttgart fällt aus. Als Grund gibt die Bahn eine Fahrzeugstörung an. Die nächste Reisemöglichkeit in Richtung Stuttgart ist der RE 19420 mit Abfahrt in Aalen um 7.33 Uhr auf Gleis 2.

6.25 Uhr: Der Verkehr auf den Straßen im Ostalbkreis fließt noch recht flüssig. Gute Fahrt!

6.20 Uhr: Noch ein Hitzetag erwartet uns heute an diesem Freitag, sagt Wettermann Tim Abramowski. Mehr in seinem Wetterblog mit Video.

6.15Uhr: Guten Morgen und einen schönen Start in diesen Freitag. Mit unserem Ticker "Der Ostalb-Morgen" erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Tobias Dambacher schreibt alles rund um den Verkehr, das Wetter und andere wichtige Meldungen auf.