Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Luxus-Auto

Ein Unfallverursacher wollte sich am Donnerstag in Heidenheim aus der Verantwortung stehlen. Er war gegen 19.40 Uhr von einem Firmengrundstück rückwärts in die Aalener Straße gefahren und hatte dabei einen parkenden Lamborghini gerammt. Der Unfallverursacher düste davon und ließ Reparaturkosten in Höhe von 20 000 Euro zurück. Der 46-Jährige konnte wenig später ermittelt und sein ebenfalls stark beschädigtes Auto aufgefunden werden. Die Polizei zeigt den Mann wegen Verkehrsunfallflucht an.

Aufgrund des Vorfalls erinnert die Polizei Heidenheim daran: Unfallflucht ist eine Straftat. Wegfahren lohnt sich nicht, Wegschauen hilft nicht. Etwa jeder vierte Unfallbeteiligte entfernt sich unerlaubt vom Unfallort und macht sich damit strafbar. Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Sie kann Führerschein und Versicherungsschutz kosten und wird mit Geld- oder Freiheitsstrafe belegt.