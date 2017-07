Beschirmt unterm Schirm







Wetter Der Fachmann nennt es „Starkregen“, der Laie Wolkenbruch, was am Freitagmorgen überraschend in Aalen herunterging. Selbst Unterstellen reichte nicht: Wie hier auf dem Marktplatz brauchten die Menschen auch unterm Schirm noch einen Schirm, hat SchwäPo-Fotograf Oliver Giers beobachtet.

zurück © Schwäbische Post 07.07.2017 15:00