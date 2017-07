SG Big Band begeistert in Cervia

Aalen/Cervia. Sie folgten einer Einladung der Partnerstadt Cervia. Doch bevor der große Auftritt auf der Hauptbühne anstand, war viel vorzubereiten. Im Musikraum wurde Freitag- für Freitagnachmittag geprobt. Manchmal auch bis der Hausmeister die Sicherung abdrehte. Unterkunft, Essen, Reisebus, Gastgeschenke und auch die Auftrittslogistik samt rustikalem Fiat-Pritschenwagen und Technikfirma wurden organisiert. Dabei halfen wunderbar die Organisatorinnen aus Cervias Stadtverwaltung. Sponsoren wurden gewonnen, ein kulturelles Rahmenprogramm erstellt und die Moderation ins Italienische übersetzt. Alles kein Problem für die SGler. Das können die ausgezeichnet - um es mit der Kompetenzorientierung des Bildungsplans auszudrücken .

Auf der Piazza Garibaldi musizierten die 30 Schüler um Musiklehrer Magnus Barthle dann am Freitag Abend zur besten Zeit, dass es eine wahre Freude war im Publikum zu sein. Fantastische Soloeinlagen wechselten sich ab mit sattem Tutti im erdigen Funkgroove, dreckigem Blues, lockerem Swing, drängendem Uptime oder auch zarten Popballaden. Das Sahnehäubchen setzten Eva Brucker und Max Maas durch deren vokale Einlagen obendrauf. Über 1500 Menschen auf der zentralen Piazza zwischen Rathaus und Kirche erlebten so La Dolce Ostalb direkt, hautnah und live mitten in Italien. Sie tanzten bei Don't Know Why, sangen bei Hey Jude, schnippten zu In The Mood, riefen begeistert Tequila und auch Zugabe und waren einfach beseelt von den jungen Jazzern des SG. Die gegeinseitige Freude steckte alle an, sodass anschließend noch bis tief in die Nacht am Strand, auf dem Wasser , in der Eisdiele, dem Markt oder auch auf einer spontanen Ape-Rundfahrt mit den italienischen Freunden gefeiert wurde und so die Heimfahrt für den Busfahrer und die Lehrer eine ungewohnte aber dankbare Ruhe mit sich brachte.