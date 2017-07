Drei Verletzte auf der A7 Hubschrauber waren im Einsatz Am Freitag gegen 13.40 Uhr fuhr ein 81 Jahre alter Mann im Mercedes auf der A7 in Fahrtrichtung Süden. Aus bislang unbekannter Ursache prallte er bei Setzingen auf einen vor ihm fahrenden Mazda.

Ulm/Heidenheim. Der Mazda wurde durch den Aufprall gedreht, prallte gegen das Heck eines Lastwagens und schleuderte in der Folge über den linken Fahrstreifen in die Mittelleitplanke. Der Fahrer des Mercedes und seine 78 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht, der 27 Jahre alte Mazdafahrer schwer verletzt. Der Notarzt musste mit einem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geflogen werden. Die Autobahnmeisterei kümmerte sich um die Ausleitung des Verkehrs, da die Autobahn für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden musste. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf 10500 Euro.

zurück © Schwäbische Post 08.07.2017 09:27

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte