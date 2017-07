Tödlicher Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Am Samstag, gegen 4:32 Uhr, ging bei der Polizei ein Notruf ein, dass auf der Kreisstraße 1892 kurz nach Ortsausgang Schillinghof, eine Person auf der Straße liegen würde.

In Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) wurde in der Nacht ein Fußgänger tödlich verletzt. der Fahrer ist geflüchtet

Kaisersbach. Es stellte sich heraus, dassdie Person bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt wurde und derUnfallfahrer geflüchtet war. Die Identität des Unfallopfers stehtfest. Es handelt sich um einen 22jährigen aus dem Raum Alfdorf. ZurErmittlung des Unfallfahrers laufen derzeit umfangreicheSpurensicherungsmaßnahmen unter Einbeziehung von Kriminaltechnikern.Vier Tatverdächtige konnten nach gegenwärtigem Stand ermittelt undfestgenommen werden. Zur Klärung des Unfallherganges wurde aufAnordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet. DieErmittlungen übernahm der Verkehrsunfallaufnahmedienst desVerkehrskommissariats Backnang und dauern an. Die Beamten bittenunter Telefon 07904/94260 auch um Hinweise aus der Bevölkerung zu denUnfallumständen. Am Unfallfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe vonca. 3.000 Euro.