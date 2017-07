Druckfrisch: Karten-Vorverkauf für den DFB-Pokal hat begonnen

Noch fünf Wochen bis zum DFB-Pokal-Spiel zwischen den Sportfreunden Dorfmerkingen und RB Leipzig. Am Samstag ist der Kartenvorverkauf angelaufen.

Im Sportheim Talblick gab's am Samstag die ersten Tickets. An diesem Sonntag, ab 10 Uhr, folgt beim Dorfmerkinger Musikantengarten im Musikerheim der Härtsfelder Musikanten der zweite Vorverkaufstermin, ehe die Tickets in den freien Verkauf gelangen.

Ab Montag um 10 Uhr geht es weiter: Die Eintrittskarten können online oder telefonisch bestellt oder in einer der zahlreichen Vorverkaufsstellen erworben werden. Eine detaillierte Liste mit den Vorverkaufsstellen findet man unter https://www.adticket.de/Liste-der-Vorverkaufsstellen.html.

Der Termin für das DFB-Pokalspiel ist: Sonntag, 13. August, 15.30 Uhr, Spielort ARENA Aalen.