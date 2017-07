Zwei Autos Schrott, ein Fahrer leicht verletzt Vorfahrt-Unfall Samstagnachmittag in Adelmannsfelden

Ein 19jähriger Seat-Fahrer befuhr am

Samstag kurz vor 14.30 Uhr in Adelmannsfelden die Hölderlinstraße in nördlicher Richtung

und wollte in die Schillerstraße einfahren. Hierbei missachtete er

die Vorfahrt eines 57jährigen VW-Polo-Fahrers, der die Schillerstraße

in westlicher Richtung befuhr, berichtet die Polize. An der betreffenden Kreuzung gilt die

Vorfahrtsregelung rechts vor links. Durch die Wucht des Aufpralles

wurde der Polo-Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht

mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

zurück © Schwäbische Post 09.07.2017 09:28

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte