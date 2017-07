Bewusstlos gegen Mauer geprallt Seniorin wird bei Verkehrsunfall in Bartholomä schwer verletzt

Am Samstag, kurz vor 19 Uhr, wurde in Bartholomä eine 78jährige VW-Lupo-Fahrerin laut eigenen Angaben im Fahrzeug ohnmächtig und verlor somit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Rentnerin war in der Gaisgasse in Bartholomä unterwegs, berichtet die Polizei. Im weiteren Verlauf querte das Fahrzeug die linke Spur und prallte gegen eine etwa 70 cm hohe Betonmauer. Die VW-Fahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Am Lupo entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2500 Euro - er musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr im Einsatz.

