Fünf Personen leicht verletzt und 50 000 Euro Schaden



Gschwend. Fünf Personen sind am Sonntag gegen 17.40 Uhr bei einem Unfall in Gschwend leicht verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren beteiligt, ein Auto hatte dem anderen an einer Kreuzung im Ort die Vorfahrt genommen. Der Schaden beträgt etwa 50 000 Euro.

