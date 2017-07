Fünf verletzte bei Unfall in Gschwend

Gschwend. Einen Unfall mit fünf verletzten Menschen gab es am Sonntagabend bei Gschwend: Eine 29jährige Skodafahrerin missachtete am Sonntag gegen 17.40 Uhr an der Kreuzung Gaildorfer Straße / Frickenhofer Straße die Vorfahrt einer 40-jährigen Porschefahrerin, und Autos stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Porsche einmal und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Sämtliche fünf Insassen beider Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Sie wurden alle in eine nahe gelegene Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 50 000 Euro.

