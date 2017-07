Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Die Bahn meldet für den Intercity 2164 in Richtung Karlsruhe (Ellwangen laut Plan 6.48, Aalen laut Plan 6.59, Schwäbisch Gmünd 7.16 Uhr) Verspätung.

6.24: Bereits recht dichter Verkehr auf der B 29, insbesondere im Bereich der Engstelle vor Mögglingen, wo derzeit die Umfahrung gebaut wird. Wo auch immer es nicht so läuft: Bleiben Sie locker!

6.17: Der Hochsommer macht erstmal eine kleine Pause. Zudem müssen Sie zum Wochenstart mit Gewittern rechnen. Mehr zum Wetter von unserem Wetter-Blogger Tim Abramowski.

6.09: Einen Unfall mit fünf verletzten Menschen gab es in der Nacht zum Montag bei Gschwend. Mehr dazu hier.

6.03 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jürgen Steck schreibt alles rund um Verkehr, Wetter und dazu wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.