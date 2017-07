Raser gesucht - Auto verfolgt verfolgt Rettungswagen

Die Polizei in Aalen bitten Zeugen solcher Vorfälle und Verkehrsteilnehmer, die selbst durch den gesuchten Pkw gefährdet wurden, sich unter Telefon (07361) 5240 zu melden.

Die Polizei in Aalen ermittelt wegen des Verdachts Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung. Gesucht wird der Fahrer eines Fahrzeugs, mit dem am Sonntagabend auf der Strecke zwischen Aalen und Schwäbisch Gmünd wohl mehrere Verkehrsverstöße, darunter auch Straßenverkehrsgefährdungen, begangen wurden. Der Wagen folgte einem mit Sondersignalen fahrenden Rettungswagen und nahm dabei die dem Einsatzfahrzeug gewährten Sonderrechte auch für sich selbst in Anspruch. Neben Regelverstößen wie Fahren über die Rotlicht zeigende Ampel und Abstandsunterschreitungen, wurden etwa zwischen 20 und 21 Uhr wohl auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet und genötigt.