Zwei Küchenbrände am Sonntag

Zweimal rückte die Aalener Feuerwehr am Sonntag zu Bränden aus, die beide Mal aus jeweils unterschiedlichen Gründen in den Küchen der Wohnhäuser ausgebrochen waren.

Wasseralfingen. Gegen 12.25 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil in einer Wohnung in die Paul-Reusch-Straße ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Mit 32 Einsatzkräften traf die Polizei auf einen beginnenden Brand in einer Küche. Die Wohnungsinhaberin hatte beim Verlassen der Wohnung wohl vergessen, den Herd in der Küche auszuschalten, wodurch das darauf abgestellte Essen anbrannte und der entstehende Rauch den Alarm auslöste. Sachschaden entstand in der Wohnung keiner.

Aalen. Gegen 17 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Sonntagnachmittag mit 25 Mann und sieben Fahrzeugen in die Silcherstraße aus, nachdem dort ein Küchenbrand gemeldet worden war. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war das Feuer durch einen Defekt an einem Küchengerät ausgelöst worden. Zum Zeitpunkt des Brandes war die Wohnung leer, es wurde niemand verletzt. Der entstandene Schaden wird auf circa 20000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen war vorsorglich auch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort entsandt worden.