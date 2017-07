Wespenstich! Motorradfahrer stürzt

Aalen-Unterkochen. Beim Fahren auf der stark abschüssigen Waldhäuser Steige aus Richtung Brastelburg in Richtung Unterkochen stach einen 46-jährigen Motorradfahrer am Sonntagnachmittag eine Wespe ins Gesicht gestochen. Dadurch geriet er in das Bankett und stürzte gegen 14.25 Uhr. Er wurde mit wohl eher leichten Verletzungen ins Ostalbklinikum eingeliefert. Der Schaden am Motorrad wurde auf circa 500 Euro geschätzt.

