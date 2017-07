Doors-Hits zu neuem Leben erweckt

Konzert „The Morrisons“ stimmten vor zahlreichen Gäste im Café Omnibus Stücke von den „Doors“ an. Mit „Riders on the Storm“, „Break on through“, „LA Woman“ und „Soul Kitchen“ erklang der psychedelische Groove der 60-er Jahre und übertrug sich rasch auf die begeisterten Zuhörer. Text/Foto: Achim Klemm

zurück © Schwäbische Post 10.07.2017 11:06