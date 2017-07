Vater mit zwei Promille Alkohol unterwegs

Schwäbisch Gmünd. Weil ihm am Sonntagabend in der Eutighofer Straße die Vorfahrt genommen wurde und er den drohenden Zusammenstoß nur durch ein heftiges Ausweichen auf den Gehweg verhindern konnte, erstatte ein Autofahrer gegen 22.20 Uhr Anzeige bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd. Die Gmünder Polizei fahndete sofort nach dem gut beschriebenen Verursacherfahrzeug und traf es auch prompt noch im fraglichen Bereich an. Dessen 49-jähriger Fahrer hatte bei einer ersten Überprüfung vor Ort rund zwei Promille Alkohol in der Atemluft, der Sohn stand in der Fahrertüre und trank eine Dose Bier. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

zurück © Schwäbische Post 10.07.2017 12:43

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte