Kurz und bündig Cem Özdemir im Gespräch

Aalen. Grünen-Bundesvorsitzender Cem Özdemir ist an diesem Dienstag, 11. Juli, von 19.30 bis 21 Uhr in Aalen zu Gast. In einer Veranstaltung im Hochzeitssaal will er sich den Fragen der Zuhörer stellen. Moderiert wird die Veranstaltung von Margit Stumpp, Bundestagskandidatin der Grünen. Ein Trio um Norbert Botschek macht Musik.

