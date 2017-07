Brand im Möbelhaus 57-Jähriger erleidet leichte Verletzung

Bopfingen. Bei Arbeiten in einem Möbelhaus in der Aalener Straße kam es am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr zu einem Kurzschluss, der einen kleinen Brand auslöste. Ein 57-jähriger Arbeiter, der zu dieser Zeit in dem Schaltraum beschäftigt war, nahm das brennende Element und warf es laut Polizei zu Boden. Dabei zog er sich eine leichte Brandverletzung an der Hand zu. Über den entstandenen Sachschaden gibt es derzeit noch keine Angaben. Die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen war mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort.

