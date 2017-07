Professionelle Marihuana-Plantage entdeckt

Marihuanapflanze. Symbolfoto: pixabay

Fichtenau. Beamte des Polizeipräsidiums Aalen haben im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz die Dachgeschosswohnung eines 23-Jährigen in Fichtenau durchsucht. Dabei konnten die Ermittler im Kniestock der Wohnung eine professionell eingerichtete Aufzuchtanlage mit 35 Marihuanapflanzen in voller Blüte feststellen. Weiter fanden die Beamten einen Beutel mit 60 Gramm Marihuanablüten und weiteren Gegenständen die auf einen Handel schließen lassen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

