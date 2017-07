Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

410 Polizeibeamte und sieben Polizeireiter der Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen (BePo) waren laut eines Zeitungsberichtes beim G-20-Gipfel in Hamburg im Einsatz. 26 BePo-Beamte seien dabei verletzt worden, berichtet die Göppinger Zeitung.

7.10: Von großen Problemen auf der Brenzbahn berichtet die Heidenheimer Zeitung. Allein am Montag sollen vier Züge auf der Brenzbahn überhaupt nicht gefahren sein. Offenbar plagen die Bahn krankheitsbedingte Personalsorgen.

7.00: Die aktuelle Verkehrslage:Etwa zwei Kilometer Stau auf der B 29 zwischen Lorch und Schorndorf. In umgekehrter Richtung zwischen Mögglingen und Aalen fließt der Verkehr zäh. Auch rund um die A-7-Anschlusstelle Westhausen staut es sich auf der B 29. Mehrere Kilometer Stau zudem auf der Landesstraße zwischen Hellershof und Welzheim.

6.54: Heute im Aalener Raum: Um die Schulen im Ort geht es heute im Wasseralfinger Ortschaftsrat. An der Kocherburgschule wird das Stück "Jungfrau ohne Paradies" gezeigt. Zudem informieren sich SPD-Landespolitiker in Aalen, wie dort bezahlbarer Wohnraum geschaffen wurde und wird.

6.45: Heute im Gmünder Raum: Die Bauherren, die das Projekt "Sonnenhügel" auf dem Hardt in Schwäbisch Gmünd voran treiben, stellen die aktuellen Pläne vor. In Böbingen ist eine Bürgversammlung, in der es um "die nachhaltige Stärkung des Ortes" geht.

6.39: Heute in Ellwangen: Das Landgericht verhandelt den Fall eines schweren sexuellen Missbrauches an einem Kind. Zudem werden in Ellwangen Pläne für ein Fussballturnier der Partnerstädte zu den Heimattagen vorgestellt.

6.35: Vorsicht auf der A6 Richtung Nürnberg: zwischen Feuchtwangen-Nord und Aurach ein Unfall auf der rechten Spur!

6.30: Der Bahncheck. Die fast schon übliche Verspätung meldet die Bahn beim Intercity 2164, planmäßig 6.48 Uhr in Ellwangen, in Aalen laut Plan 6.59, in Schwäbisch Gmünd 7.16 Uhr. Die anderen Züge auf der Rems- und der Brenzbahn sind - zumindest laut Bahn - pünktlich.

6.24: Die aktuelle Verkehrslage: Bereits zäher Verkehr auf der A 7 in Fahrtrichtung Ulm - und zwar im ganzen Ostalb-Morgen-Gebiet. Auf der B 29 ist auch schon ordentlich was los.

6.17: Sonne, Wolken und dazwischen auch ein paar Schauer. So wird das Wetter heute. Zum Blog von Wetter-Mann Tim Abramowski geht's hier.

6.15: Polizeibeamte haben Marihuana-Plantage in Fichtenau. Mehr dazu hier.

6.03: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag, 11. Juli. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jürgen Steck schreibt alles rund um Verkehr, Wetter und dazu wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.