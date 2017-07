Vier mutmaßliche Einbrecher in Haft

In einer gemeinsamen Aktion der bayrischen Polizei und der Schutz- und Kriminalpolizei Aalen wurde bei einem 52-jährigen serbischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Aalen bereits Ende Juni diverses Diebesgut beschlagnahmt. Die umfangreichen weiteren Ermittlungen brachten die Ermittlungsbehörden auf die Spur möglicher Mittäter. Der inzwischen ermittelte Tatverdacht war so konkret, dass die Staatsanwaltschaft Ellwangen gegen alle vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 21 und 52 Jahren Anträge auf Haftbefehl stellte. Nachdem das zuständige Amtsgericht die Untersuchungshaft angeordnet hatte, wurde die vier Männer dem Richter vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte. Alle vier Tatverdächtigen wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Derzeit gehen Staatsanwaltschaft und Polizei davon aus, dass die Beschuldigten für zumindest sieben solcher Diebstähle in wechselnder Besetzung, mit einem Beutewert von rund 20000 Euro verantwortlich sind.

Die Ermittlungen, auch in Bezug auf weitere Taten in mehreren baden-württembergischen und bayrischen Tatorten, werden nach Polizeiangaben fortgeführt. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen stellte die Polizei umfangreiche Gegenstände sicher, von denen zwar davon ausgegangen wird, dass es sich um Diebesgut handelt, die aber noch nicht alle den Besitzern zugeordnet werden konnten. Dabei handelt es sich um teilweise hochwertiges Werkzeug.