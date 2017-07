Kellerbrand im Rabenhof Feuerwehr löscht im Toilettenraum einer Betreuungseinrichtung







Fotos: Martin Reimer/Foto Zirlik







Ellwangen. Feuerwehr und Polizei rückten am Montagabend zu einem Kellerbrand in einer Betreuungseinrichtung in den Rabenhof aus. Dort brach gegen 20.15 Uhr in einem Toilettenraum ein Feuer aus, das durch die Ellwanger Wehr rasch gelöscht werden und dadurch ein Ausbreiten auf andere Räume verhindert werden konnte. Der Rauch des Feuers wurde durch eine Schwimmgruppe bemerkt, die sich im Hallenbad desselben Gebäudes befand. Die 26 Personen der Gruppe konnten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Auch sonstige Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Der Sachschaden durch Rußniederschlag sowie im Toilettenraum selbst wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

zurück © Schwäbische Post 11.07.2017 12:08

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte