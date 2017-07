Vorfahrt genommen: zwei Verletzte

Mutlangen. Zwei Leichtverletzte sowie rund 25 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 13.15 Uhr ereignete. Ein 29 Jahre alter VW-Fahrer fuhr die Rechbergstraße und wollte die Kreuzung mit der Albstraße geradeaus überqueren. Er hielt auch zunächst an, übersah aber beim Anfahren einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 27-jährigen weiteren Autofahrer. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Leichtverletzten wurden durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in das Mutlanger Stauferklinikum gebracht.

