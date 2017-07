Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

7.45: Aalen hat weiterhin das Polizeipräsidium - und es bleibt auch zugeschnitten so, wie es derzeit ist: mit den Kreisen Rems-Murr, Schwäbisch Hall und Ostalb. Was die Politik zur Einigung in Sachen polizeireform sagt, können Sie hier lesen.

7.36: Der Blick in den Tag. Der Wahlkampf für die Bundestagswahl nimmt allmählich Fahrt auf. Cem Özdemir, grüner Spitzenpolitiker, besucht Aalen. SPD-Staatssekretär Christian Lange ist unterwegs in Leinzell. Und am Abtsgmünder St.-Jakobus-Gynasium ist eine große Podiumsdiskssion mit zahlreichen Kandidaten, moderiert von Anke Schwörer-Haag (19 Uhr). Großer Sport in Schnaitheim: Die heimische TSG empfängt den VfR Aalen zu einem Testspiel (18.30 Uhr). Und in Essingen wird der Erntewagen eingeholt (19 Uhr).

7.28: Keine Windräder bei Dettingen, Giengen und Bissingen. Die EnbW/ODR hat entsprechende Pläne zum Bau von zwölf Windrädern verworfen. Grund dafür sei die Aufnahme der Vogelherdhöhle bei Stetten in die Welterbe-Liste der Unesco, berichtet die Heidenheimer Zeitung.

7.12: Vorsicht: Radfahrer auf der B 29 bei Hussenhofen gemeldet!

6.56: Mann zieht in Waiblingen im Streit ein Messer. Mehr dazu gibt's hier.

6.48: Zäh fließt der Verkehr mittlerweile auch zwischen Aalen und Mögglingen sowie auf der Gegenfahrbahn,

6.45: Auch wegen ihr gibt es morgens immer Stau auf der B 29 vor Gmünd. Wie weit die Sanierung der B-29-Brücke bei Hussenhofen ist, hat David Wagner recherchiert. Mehr dazu hier.

6.38: Kommt die Ostalb-Arena? Gedankenspiele zum neuen Namen für das VfR-Stadion gibt's hier.

6.33: Alno meldet Insolvenz an. Alno ist neben der Waldstetter Leicht Küchen AG der große Küchenhersteller in Baden-Württemberg.

6.29: Kurzer Bahncheck: Die Bahn meldet die mittlerweile übliche Verspätung des Intercity 2164, der über Ellwangen, Aalen und Schwäbisch Gmünd nach Stuttgart und Karlsruhe fährt. Auch die nächsten Züge auf der Remsbahn über Schwäbisch Gmünd nach Aalen sind laut Bahn verspätet: der IC 2061 und der Regionalexpress 19405. Bitte jeweils mehrere Minuten Verspätung einplanen.

6.23: Großer Einsatz der Feuerwehr am Dienstag in Pfahlheim. Was man bislang weiß, steht hier.

6.18: Zwar dichter,aber noch kein zäher Verkehr auf der B 29 zwischen Aalen und Schwäbisch Gmünd. Auf der A 7 im Ostalb-Morgen-Raum immer wieder Stockungen im Bereich von Baustellen.

6.10: Es wird stürmisch heute. Und irgendwie zweigeteilt vom Wetter her. Was uns dieser Tag im Hinblick auf das Wetter genau bringt, das hat unser Wetter-Blogger Tim Abramowski hier zusammengefasst.

6.03: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch, 12. Juli. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jürgen Steck schreibt alles rund um Verkehr, Wetter und dazu wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.