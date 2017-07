Kleine Pechvögel: Pflaster aufs Knie!

Ob an Knie, Kinn oder Ellenbogen – Schürfwunden erzählen von schmerzhaften Augenblicken in Kindertagen. Gerade im Sommer, wenn draußen in kurzen Hosen und T-Shirts nach Herzenslust getobt wird, ist die Verletzungsgefahr bei den kleinen Welteroberern besonders groß. Seien es die ersten Versuche ohne Stützräder auf dem Fahrrad, ein wackeliges Wanken auf Inline-Skates oder nur ein Stolpern beim Wettrennen auf der Straße: "Manchmal reicht ein kurzer unachtsamer Moment und die Knie sind aufgeschlagen", sagt Horst Gentner vom Serviceteam der KKH Kaufmännische Krankenkasse in Aalen. "Wenn das Blut hinunterrinnt und bei dem kleinen Pechvogel die Tränen laufen, ist erst einmal Ruhe und Trösten angebracht."

Anschließend gilt es die Wunde von Schmutz und kleinen Steinchen mithilfe eines Desinfektionsmittels zu befreien. Eine Salbe mit Wirkstoffen wie Jod, Dexpanthenol oder Zinkoxid aufzutragen, kann dazu beitragen, dass die Wunde besser heilt. Danach sollte ein einfaches herkömmliches Pflaster auf die verletzte Stelle geklebt werden. "Bei Kindern hat ein Pflaster mit bunten Motiven oft schon einen psychologischen Effekt. Der Schmerz ist schnell vergessen", sagt Gentner. Außerdem hilft die Abdeckung der Wunde dabei, dass mit dem Wundsekret Bakterien und abgestorbenen Zellteile nach außen transportiert werden. Fehlt ein Pflaster, trocknet die Oberfläche schnell aus und die Schadstoffe unter der Kruste können nicht mehr abfließen. Erst wenn die Wunde nicht mehr nässt, kann auf das Pflaster verzichtet werden. Dann wirkt die Luft sogar positiv und unterstützt die endgültige Wundheilung.

Ist die Verletzung jedoch größer, sind beispielsweise Glassplitter oder Steinchen tief ins Innere der Wunde gelangt, muss ein Arzt aufgesucht werden, der diese entfernt. Auch wenn die Wunde nach einiger Zeit dick, warm und gerötet ist, besteht der Verdacht einer Entzündung, die besser medizinisch abgeklärt werden sollte. "Außerdem wichtig: Den Tetanus-Impfstatus regelmäßig überprüfen!", rät Gentner. Tetanus – auch Wundstarrkrampf genannt – wird durch Bakterien verursacht, die vor allem im Erdreich und im Kot von Tieren vorkommen und über verunreinigte Wunden in den Körper gelangen. Empfohlen wird eine regelmäßige Impfung bei Erwachsenen im Abstand von zehn Jahren. Kinder sollten nach der Grundimmunisierung eine Auffrischungsimpfung im Vorschulalter und ein weiteres Mal zwischen neun und 17 Jahren erhalten.