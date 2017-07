Polizei nimmt 24-jährigen Dieb in Haft

Symbolfoto: SP-Archiv

Aalen. Nach einem Hinweis kontrollierten Beamte des Aalener Polizeireviers im Bereich des Aalener Stadtgartens zwei verdächtige erscheinende Männer. Bei deren Durchsuchung wurde bei einem 24-jährigen Algerier ein Schlüssel aufgefunden, der zu einem Schließfach im Bahnhof Aalen gehört. Bei der Durchsuchung dieses Schließfaches wurde ein Rucksack, in welchem sich neue Bekleidungsstücke und Kosmetikartikel im Wert von rund 500 Euro befanden, aufgefunden und anschließend sichergestellt. Die Gegenstände wurden vermutlich in verschiedenen Geschäften der Aalener Innenstadt sowie des Mercaturas entwendet. Der 24-jährige Asylbewerber, der polizeibekannt und bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Dienstagnachmittag wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls einem Haftrichter vorgeführt. Der Tatverdächtige wurde mittlerweile in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu den einzelnen Taten dauern an.

