Bei Unfall auf der B 29 verletzt











Bei einem Unfall auf der B 29, zwischen Böbingen und Gmünd am Verteiler Iggingen, wurde am Mittwochnachmittag nach ersten Informationen eine Frau verletzt. Laut Polizei liegt das Auto auf der Seite. Mehr dazu in Kürze.

© Schwäbische Post 12.07.2017 14:03

