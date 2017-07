Carpenter im Münster EKM-Eröffnungskonzert Noch wenige Karten an der Abendkasse.

Trotz guter Wetterprognose muss das Open-Air mit Organist Cameron Carpenter zur Eröffnung des 29. Festivals Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd am Donnerstag, 13. Juli, um 20 Uhr aus technischen Gründen im Heilig-Kreuz-Münster stattfinden. Zusatzplätze zu 10 Euro und Hörerplätze zu 5 Euro gibt es in geringer Anzahl ab 19 Uhr an der Abendkasse vor dem Westportal.

