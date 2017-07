Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

6.33: Kurzer Bahncheck: Eine Signalstörung meldet die Bahn. Im Großraum Stuttgart kommt es derzeit zu Verspätungen und Zugausfällen. Betroffen davon ist auch die Remsbahn, insbesondere Regionalexpress-Züge auf der Strecken zwischen Aalen, Schwäbisch Gmünd und Stuttgart.

6.27: Unglaublich: Bei einem Testspiel des VfR Aalen in Schnaitheim gegen die TSG kommt es zu Ausschreitungen, weil plötzlich "Fans" des FC Heidenheim auftauchen. Mehr dazu: hier klicken.

6.22: Bereits dichter, teils zäher Verkehr auf der A7 zwischen Feuchtwangen und Fichtenau. Die B 29 füllt sich allmählich.

6.18: Bitte aufpassen, wer im Landkreis Göppingen unterwegs ist. Zwischen Bad Boll und Dürnau sind anscheinend 15 Schafe unterwegs!

6.14: Es wrd eng. Am Montag beginnen Bauarbeiten zur Sanierung der Mutlanger Steige bei Schwäbisch Gmünd, einer wichtigen Verbindung in Richtung Schwäbischer Wald. Die Arbeiten dauern bis zum Ende der Sommerferien, mindestens. Wie der Verkehr in der Bauzeit läuft, steht hier.

6.10: Ideales Erntewetter: Viel Sonnenschein sagt Wetter-Blogger Tim Abramowski für diesen Donnerstag voraus. Was uns beim Wetter sonst erwartet, steht hier.

6.03: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag, 13. Juli. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jürgen Steck schreibt alles rund um Verkehr, Wetter und dazu wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.