Gewerkschaft: Merck-Standort in Steinheim schließt

Von einem "schwarzen Tag" spricht die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie: Das Unternehmen Merck habe am 12. Juli bekannt gegeben, vier Standorte in den kommenden Jahren schließen zu wollen. Dabei handelt es sich um Eppelheim, Steinheim, Hohenbrunn, Berlin. Die Standorte haben in Summe nach Gewrkschaftsangabeb ca. 650 Beschäftigte. Hintergrund sei eine strategische Neuausrichtung der Life Science Aktivitäten von Merck in Deutschland.

Die Entscheidung sei von den betroffenen Betriebsräten auf Unverständnis gestoßen, denn die Standorte arbeiteten durchweg erfolgreich. Merck glaube, mit den Maßnahmen noch effizienter und noch besser auf Kundenwünsche orientiert reagieren zu können. Ob dies nicht auch aus bestehenden Strukturen entwickelt werden kann, müsse geprüft werden.

Frank Heßler, stellvertretender Landesbezirksleiter der IG BCE in Baden Württemberg, reagiert mit Unverständnis „Immerhin war das Life Science Geschäft für Merck attraktiv genug, um es zu erwerben, und zwar mit unseren knapp 500 Kolleginnen und Kollegen in Baden Württemberg. Ihnen jetzt ohne Not die Existenzgrundlage zu entziehen, können wir nicht nachvollziehen. Beide Baden-Württemberger Standorte in Eppelheim und Steinheim wurden erst in den letzten Jahren, Steinheim sogar erst im November 2015, von Merck erworben."