Insekt im Fahrzeug führt zu Unfall

Aalen-Wasseralfingen. Ein Insekt im Auto irritierte am Mittwochnachmittag einen 34-jährigen Pkw-Fahrer dermaßen, dass er frontal in den Gegenverkehr fuhr. Der Mann war auf der Kreisstraße 3237, zwischen Hüttlingen und Onatsfeld, unterwegs, als er gegen 16.40 Uhr auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. Sowohl er, als auch die 60-jährige Fahrerin des zweiten Autos wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden an den Unfallfahrzeugen wurde auf zusammen rund 10000 Euro geschätzt.

zurück © Schwäbische Post 13.07.2017 08:51

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte