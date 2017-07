Petitionsausschuss kritisiert mangelnde Bürgerbeteiligung

Rechtlich sei im Genehmigungsverfahren zum Windpark Rosenberg Süd alles richtig gelaufen, sagt Vorsitzende Beate Böhlen nach der Sitzung des Petitionsausschusses am Donnerstag. Insofern übe das Gremium keine Kritik am Verwaltungshandeln. Die Grünen-Abgeordnete sagt aber: "Wir haben Kritik an der mangelnden Bürgerbeteiligung geübt." Es sei wichtig, dass Bürger frühzeitig ihre Bedenken äußern könnten. Damit könne man eine höhere Akzeptanz erreichen.

Die Bürgerinitiative "Windkraft mit Vernunft" hatte beim Landtag eine Petition eingereicht und damit unter anderem den geringen Abstand der Windkraftanlagen zu den Wohnhäusern krititisiert und Ungereimtheiten im Genehmigungsverfahren beanstandet.

Der Petitionsausschuss hatte die abschließende Behandlung der Eingabe wegen offener Fragen mehrfach vertagt. Zuletzt stand ein Ortstermin an. Die Sichtung der jüngeren Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte, insbesondere zu den Abstandsvorgaben, habe jedoch keine Anhaltspunkte ergeben, die die Genehmigung der Anlagen in einem neuen Licht erscheinen lassen könnten, so die Ausschussvorsitzende Böhlen. Auch die vertiefte Prüfung der Voraussetzungen und des Ablaufs der Umweltverträglichkeits-Vorprüfung hätten am Ende die Rechtmäßigkeit nicht in Frage gestellt.

Die Vorsitzende betonte jedoch, dass der Ausschuss der Meinung war, dass das Beteiligungsverfahren durchaus auch öffentlich hätte durchgeführt werden können. „Das hätte ich mir persönlich gewünscht, auch wenn es rechtlich nicht zwingend war“, so Böhlen. Der Ausschuss kam schließlich zu dem Ergebnis, die Petition der Landesregierung als Material zu überweisen.

Ein ausführlicher Bericht folgt.