Lkw-Ladung in Flammen

Die Bundesstraße 19 musste am Donnerstagnachmittag für knapp eine halbe Stunde halbseitig gesperrt werden. Gegen 16 Uhr meldeten Autofahrer, dass zwischen Aalen und Unterkochen ein Lkw brenne.

Die schnell eintreffende Unterkochener Feuerwehr löschte laut Polizei mit 14 Mann Besatzung nicht nur äußerst schnell, sondern auch so umsichtig, dass die Polizei die Fahrspur in Richtung Aalen offen halten konnte. Anschließend stellte die Polizei fest, dass auf der offenen Pritsche des Siebeneinhalbtonners transportiertes Dämmmaterial in Brand geraten war.

Durch Feuer und Löschwasser entstand an der Ladung wohl Totalschaden, der Lkw blieb nahezu unbeschädigt. Die Strecke konnte gegen 16.25 Uhr wieder voll geöffnet werden. "Verkehrsstörungen hielten sich in einem noch erträglichen Rahmen", so die Polizei.