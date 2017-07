Mülltüte legt Marktbetrieb lahm Polizeieinsatz: Einkaufsmarkt in der Hohenstaufenstraße in Lorch am Donnerstag von der Polizei geräumt.

Lorch. Ein Einkaufsmarkt an der Hohenstaufenstraße musste am Donnerstag geräumt werden. Das berichtet die Polizei. Anlass war ein Gegenstand in einem Einkaufsregal, der dort am Mittag von einer Angestellten gefunden wurde, aber augenscheinlich da nicht hingehörte. Die Marktleitung beschloss in Absprache mit der verständigten Lorcher Polizei gegen 13 Uhr den Markt zu räumen. Rund zehn Personen verließen daraufhin das Gebäude und die nebenliegende Bäckerei. Die Tüte wurde von den vor Ort gerufenen Entschärfern des Landeskriminalamtes untersucht und als Abfall "enttarnt". Rund eine Stunde nach Entdeckung des verdächtigen Gegenstandes war die Aktion abgeschlossen und die Fortführung des Betriebes möglich.

Die Lorcher Polizei hat den Tütenleger mittlerweile ermittelt. Hinweise im Müll führten zu einem 58 Jahre alten Mann aus Lorch. Der räumte nach einigem Hin- und Her ein, die Tüte an der Fundstelle abgelegt zu haben. Über seine Motivation konnten bislang keine Erkenntnisse erlangt werden, er versicherte laut Polizei jedoch, „nicht in böser Absicht“ gehandelt zu haben. Die möglichen strafrechtlichen Folgen werden wohl von den möglichen zivilrechtlichen Forderungen übertroffen werden, mutmaßt die Polizei.

